Esbjerg jubler - Horsens, Vejle og Sønderjysk bider negle

Esbjerg fB er med sejren på 1-0 over Brøndby på kurs mod bronzemedaljer, mens AC Horsens, Vejle Boldklub og Sønderjyskes tilhængere må bide negle i frygt for, at deres hold kommer i svære nedrykningskampe efter skærstorsdags resultater.

Esbjergs sejr kom i hus efter efter en times spil, da Joni Kauko sikkert sparkede bolden ind bag Marvin Schwäbe i Brøndby-målet til stor jubel for langt de fleste af de ikke færre end 9.511 tilskuere Blue Water Arena. Det er sæsonrekord.

Sejren var den tredje på stribe for vestjyderne mod Brøndby - noget der aldrig tidligere er sket. Sejren betyder, at Esbjerg rykker op på tredjepladsen med 45 point. Mens Esbjerg kan være på kurs mod overraskende bronzemadaljer, så ser det helt anderledes ud for de tre andre syd- og sønderjyske superluigahold.