EUX trækker elever - men ikke dem, der hugger sten

På Learnmark i Horsens går Silke Kristensen rundt og hugger i sten helt alene. Hun er nemlig den eneste EUX-elev på stenhuggeruddannelsen i Horsens.

EUX-uddannelser er blevet populære. Bare ikke lige på stenhuggeruddannelsen i Horsens, hvor Silke Kristensen leder rundt i værktøjskassen efter den helt rigtige mejsel til at hugge i granit med. Hun er den eneste stenhuggerelev, der har valgt at tage EUX-varianten, hvor hun udover den traditionelle håndværkeruddannelse også tager fag på gymnasieniveau.

- Jeg føler mig ikke så alene, når jeg er hernede i værkstedet. Så glemmer jeg det helt, for så er jeg bare en stenhugger, der er i gang med at tage sin uddannelse, fortæller Silke Richardt Kristensen til TV SYD.

Men hendes lærer, Ken Dyrbye, er knap så begejstret.

- Jeg kunne godt bruge nogle flere elever. Det er selvfølgelig dejligt at kunne vjlede og fordybe sig i faget med én elev, men jeg kunne godt bruge nogle flere elever, og det kunne faget også, siger Ken Dyrbye til TV SYD.

EUX er populært

På de fleste erhvervsuddannelser er EUX-linjen blevet meget populær siden det første pilotprojekt med uddannelsen blev sat igang i 2010-2011. EUX betyder kort fortalt, at eleverne på traditionelle erhvervsuddannelser kan kombinere håndværkeruddannelsen med gymnasielle fag. På den måde får de adgang til videregående uddannelser, hvor man ikke kan komme ind, hvis man kun har en traditionel håndværkeruddannelse (EUD).

I sidste skoleår valgte næsten hver tredje elev på erhvervsuddannelserne at kombinere sin håndværkeruddannelse med EUX-fag.

Og det samme har Silke Kristensen gjort. Hun vil gerne holde sine muligheder åbne i fremtiden.

- Jeg tænker stadig, at jeg skal være stenhugger, når jeg bliver ældre, men der er flere døre åbne for mig.

Så betyder det mindre, at hun tilbringer en hel del af sin skoletid alene. Det kan endda være en fordel. Hun skal nemlig nå mere end traditionelle EUD-elever. Almindelige stenhuggerelever tilbringer 70 uger i værkstedet i løbet af deres uddannelse. For Silke Kristensen er det kun 43 uger. Til gengæld skal hun knokle hårdere med skolearbejdet. De gymnasiale fag kommer til at tage 55 uger af hendes uddannelse. Og det kan lærer Ken Dyrbye mærke.

- Jeg bliver nødt til som lærer at vide, at hun ikke har så lang tid til tingene. Vi er nødt til at være rimeligt skarpe i punkterne, siger han til TV SYD.

Flere muligheder med EUX-fag

For Silke Kristensen giver EUX-fagene hende mulighed for at vælge at læse videre på fx universitetet, når hun er færdig med sin stenhuggeruddannelse. Men først og fremmest vil hun bare gerne være stenhugger.

- Jeg tager en sten og gør den til noget personligt som en gravsten. Og det synes jeg er helt fantastisk, at komme med den evne og kunne glæde folk på den måde, siger hun glad.