Fakta-røver anholdt sent i aftes

En yngre mand truede sig mandag aften til et ukendt pengebeløb. Han fik kun få timer i det fri.

En ung mand gik i aftes ind i Fakta på Tøndervej i Aabenraa. Han kom ikke for at handle. Kolkken 20.52 trak han en pistol og truede ekspedienten til at udlevere penge. Umiddelbart efter stak han af.

Han fik dog ikke mange timer på fri fod. Klokken 23.17 blev han pågrebet af en patrulje og anholdt. Mere ønsker politiet ikke at sige på nuværende tidspunkt.

- Vi vil ikke sige noget om alder eller, hvor han blev pågrebet. Sagen efterforskes lige nu, og der skal tages stilling til om manden skal i grundlovsforhør i dag, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen.