FDM advarer: Weekenden bliver særligt slem

Ferietrafik og vejarbejde giver en weekend med tæt trafik, især hvis du skal sydpå. Lukning af tunnel giver ekstra trængsel.

I denne weekend skal du regne med tæt trafik, hvis du krydser den tyske grænse. Og det er ikke kun danske turister, som fylder vejene op.

Nu går yderligere fem tyske delstater nemlig på sommerferie, og det samme gør store dele af Holland.

Oven i hatten er der ifølge FDM ikke mindre end 421 større vejarbejder i gang på de tyske motorveje. Nogle af dem er i gang på Autobahn A7 mellem Neumünster og Hamborg, fordi man i de kommende år udvider vejen med et ekstra spor.

Tunnel er lukket om natten

Hvis du har tænkt dig at bruge det gamle trick med at køre om natten, så drop det! I hvert fald mellem klokken 22.00 lørdag og søndag klokken 7.00.

Her bliver Elbtunnel i Hamborg totalt spærret for trafik i begge retninger. Så hvis man når Hamborg ad A7, skal du ud på en omvej. Så det er en god idé at køre så tidligt, at man undgår trængslen.

Også på Autobahn A24 omkring Berlin er der en del vejarbejde, så her undgår man næppe en længere rejsetid.

Også grænsekontrol

Sidste år registrerede Vejdirektoratet op til en halv times forsinkelse på grund af grænsekontrollen. Også i år regner man med kødannelse ved Padborg for de biler og busser, som skal hjem mod Danmark. Det vil man i særdeleshed se på søndage sidst i sommerferien.

Til gengæld træder sommerens udvidet kørselsforbud for større lastbiler i kraft lørdag. Forbuddet gælder til udgangen af august og betyder, at større lastvogne hverken må køre lørdag eller søndag på motorvejene på lørdage mellem klokken 07.00-20.00 og søndage klokken 00.00-22.00.

Kilder: Vejdirektoratet, FDM og ADAC.