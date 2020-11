Feriebyer får millioner: Vil også være attraktive uden for sæsonen

Masser af penge til Blåvand og Vejers Strandby

Kommunen spytter selv en del penge i projekterne, som også indebærer ombygning og ændringer af større områder i de to byer. Varde har afsat 31,7 millioner kroner til Blåvand, hvor der også indgår nyt byinventar, nye p-pladser og nye vejbelægninger.

- Trafikken gennem byerne er et stort problem især om sommeren, og det er planen, at det skal ændres til gavn for både turister og de lokale, forklarer projektleder på byfornyelsesplanerne, Jørgen Nielbæk.

Soltorvet i Vejers Strandby skal efter planen virke som en plads, der giver folk lyst til at gøre ophold i byen, og den skal binde by og strand bedre sammen end nu.

- Det skal i det hele taget være en rekreativ plads, hvor folk har lyst til at opholde sig, fortæller Jørgen Nielbæk.

Ud over pengene Realdania giver til etablering af Soltorvet, har Varde Kommune afsat 12,4 millioner kroner til udvikling af Vejers Strandby, og her indgår blandt andet opførelsen af en offentlig bygning med toiletforhold til besøgende, og så skal den samtidig fungere som et sted, hvor Vejers Strandby Grundejerforening kan opmagasinere de mange ting, de har i forbindelse med en del festivaler:

- Vejers Strandby har nok Danmarks mest aktive grundejerforening med omkring 20 arrangementer om året - det er alt fra krondyrfestival, ravfestival og til pigvarfiskeri fra stranden, og de har brug for lokaler til alt deres grej, forklarer Jørgen Nielbæk.

Seks udvalgte projekter fra nord til syd

Realdania støtter i alt seks konkrete projekter langs Vestkysten. Ud over Blåvand og Vejers får Løkken og Blokhus, Thorupstrand og Hvide Sande også del i de i alt 40 millioner kroner, Realdania har afsat til støtte til at udvikle områderne.