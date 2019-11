Fest på sygehuset

For det første fylder sygehuset 110 i år. Det er den lidt støvede anledning. Mere håndgribeligt nutidigt er, at sygehuset nu endelig er færdig med en ombygning, der har været 3 år. En langvarig proces der har været til en del besvær, især for de ansatte.

Og så på tirsdag åbner et helt nyt sengeafsnit med 158 store enestuer i en blok med 5 etager.

- Det bliver vildt godt, og vi glæder os helt vildt, fortæller Christina Lodberg Honoré, der er afsnitsledende sygeplejerske på Sydvestjysk Sygehus.

Byggeri holder budgettet

Det er også værd at fejre, at byggeriet både har holdt budgettet og tidsplanen.

1700 har meldt sig til festen fredag aften i Blue Water Arena, hvor der først er gallamiddag, efterfulgt af musik og dans og sluttende med en skrubafpølsevogn.

- Det er rigtigt vigtigt at fejre store begivenheder, og sige tak til medarbejderne, siger Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus.

Har sparet op til festen

Sygehuset har sparet sammen til festen, og der er ikke gået noget fra patienterne, forsikrer direktør Lauth.

- Vi skal selvfølgelig passe på skatteborgernes penge men også huske at sige tak til medarbejderne, når der er en særlig anledning til det, siger Susanne Lauth.

Og I skal ikke være nervøse. Der er fuld bemanding på sygehuset under hele festen, så I kan roligt brække armen.