Fiks idé redder bålhyggen

Afbrændingsforbuddet rammer mange sommer-aktiviter med forbud. Intet fyrværkeri ved ringriderfeste og ingen bål at samles om på spejderlejr.

Ferieramte spejdere er krøbet i uniformen for at tage til sommerlejr på Houens Odde ved Kolding. Næsten 600 hygger og har det rart sammen. Men det hele sker midt i den knastørre og brandfarlige natur.

De må altså samles om noget andet end lejrbål og store sorte gryder over ægte flammer.

Erstatningen er en malet sparepære under nogle stykker samles spejdere på Houens Odde til et kunstigt og helt sikkert lejrbål.

Alligevel bliver det en god spejderlejr, siger både børnene og deres leder Nicolaj Mathiasen fra Kaløvig.

