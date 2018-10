Fire-årig livløs pige reddet

Ansat bliver indstillet til medalje efter at have givet førstehjælp til livløs lille pige.

Det var meget tæt på. En lille pige på fire år badede og far var lige i nærheden. Alligevel lå hun pludselig på bunden af svømmebasinnet.

Det var hendes far, der opdagede, at hans datter lå stille på bunden. Han fik hende selv op og råbte efter hjælp. Der er ikke livredder tilstede i badeområdet. Basinnet er 1,29 meter dybt.

Redningsmanden er en ansat på Hvidbjerg Strand Camping. Han arbejder som ledende tekniker i badelandet og er 56 år gammel.

Klokken var 17:35 og mens redningshelikopter, politi og ambulance var på vej, fik han liv i pigen igen. Han gav kunstigt åndedræt og fik en del vand ud af hendes lunger.

- Vi har iltanlæg og hjertestarter flere steder, men det nåede han slet ikke at bruge, forklarer Steen Slaikjær, der er medejer af ferieparken.

Helikopteren blev aflyst, og pigen blev kørt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

- Personalet er lidt rystede over at det kan ske, så dem har vi talt med i aften. Vand er potentielt farligt og vi tilråder at børn har badevinger på, men det bestemmer forældrene, siger Steen Slaikjær til TV SYD. Han var ikke selv tilstede det ulykken skete og ved ikke hvor mange gæster der var i badelandet på det tidspunkt.

Familien er dansk og begge forældre var med pigen i badelandet. Børn må ikke være der uden voksne.

Indstilles til belønning

Politiet kom også til stede. Patruljen på stedet var så imponerede over redningsindsatsen, at de vil indstille den 56 årige tyske badetekniker til en belønning. Det bliver så politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands politi, der skal tage stilling til, om manden skal anderkendes officielt.

Super godt arbejde Erik Lindholt, vagtchef.

I følge vagtchef Erik Lindholt på vagtcentralen hos Syd- og Sønderjyllands Politi viste det sig som en god ting at alle fastansatte på Hvidbjerg Strand Camping får undervisning i førstehjælp.