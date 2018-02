Biler slæbt væk inden stormvejr: Nu kommer regningen

Søndagens stormfulde vejr fik politiet til at kræve biler ved Fanøfærgens parkeringsplads fjernet. Ikke alle bilejere nåede selv at flytte bilen. De kan forvente en regning for transporten.

Fire bilister fik parkeringshjælp af Falck søndag. Bilisterne havde parkeret ved Fanøfærgen på Esbjerg Havn og var dermed i fare for at få vand i kabinen, når højvandet satte ind. For at undgå oversvømmede biler opfordrede politiet i kraftige vendinger bilisterne til at flytte deres biler, inden vandet begyndte at stige ved det varslede højvande. Men den opfordring blev ikke fulgt af alle på parkeringspladsen ved Fanøfærgen. Og så tilkaldte politiet Falck. - Vi måtte have Falck til at fjerne fire biler ved Fanø-færgens parkeringsplads, siger vagtchef Mads Leervad Dammark, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD. Størstedelen af bilejerne ved færgen havde hørt om politiets opfordring.16 bilister kunne således selv - og gratis - vælge, hvor bilen skulle holde natten over - væk fra vandet. Der venter de fire bilister, der ikke reagerede, en regning for Falcks indsats. Sådan så Esbjerg Havn ud dagen efter stormen d. 11. februar. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD