Fiskeriminister kritiseres for at tilsidesætte fiskere ved den jyske østkyst

Eva Kjer Hansen, landets fiskeriminister (V), bliver beskyldt for at lade storfiskere fiske ved Storebælt, mens mindre fiskere har fået afslag.

Landets fiskeriminister er fredag i sine kollegers og mediernes søgelys.

Det sker efter Berlingske har afsløret, at storfiskere gennem 10 år i det skjulte har fået adgang til tonsvis af muslinger ved Storebælt. Mens mindre fiskere fra Jyllands østkyst, blandt andet Horsens og Snaptun, har fået afslag på at fiske ved Storebælt, selvom de gentagne gange har søgt om tilladelse.

Fiskeriministeren bliver nu kritiseret for at have holdt hånden over de store muslingefiskere af blandt andet Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen.

- Der er ingen tvivl om, at jeg er forbandet over, at vi skal sidde i den her situation igen med en minister, der har tilgodeset de største endnu engang, siger Ib Poulsen til Berlingske.

En ny dør åbner, og problemerne vælter ud

Ifølge Berlingske har det ikke været nogen svær sag for storfiskere at få adgang til at fiske i Storebælt. De har blot skullet ringe til embedsmænd, skriver Berlingske, og Eva Kjer Hansen erkender da også, at det, der er sket, er helt uaceptabelt.

- Jeg har det sådan, at hver gang jeg åbner en dør, så vælter problemerne ud, siger hun til TV SYD.

- Nu er jeg i fuld gang med at genoprette og få ordentlighed ind i forvaltningen. Sådan så man forvalter i overensstemmelse med de regler, som politikerne har vedtaget, og det arbejde pågår i fuldt omfang, men det vil også tage noget tid, inden vi når hele vejen rundt, siger Eva Kjer Hansen til TV SYD.

Minister i hastesamråd

Debatten har fået Dansk Folkepartis Ib Poulsen til at indkalde ministeren i hastesamråd for at få en forklaring, men her er Eva Kjer Hansen ikke bange for at skulle redegøre for sagen. Hun mener, at hun længe har taget det ansvar, som hun skulle tage som minister.

- Jeg har sørget for at rette op på, hvordan forsøgsfiskeri skal foregå, og det, tror jeg også, at ordførerne vil anerkende, når de hører, hvad det er for nogle beslutninger, jeg har taget på det her område, siger Eva Kjer Hansen til TV SYD.