Flensborg kan stoppe vildsvinehegn

Flensborg Kommune har en gammel vetoret overfor byggeri i Kollund Skov - og den kan nu forhindre Danmark i at bygge vildsvinehegnet færdigt.

En gammel aftale betyder, at Flensborg Kommune kan nægte, at der opføres vildsvinehegn i dele af Kollund Skov. Og den vetoret har kommunen tænkt sig at udnytte, skriver dagbladet Flensburger Tageblatt efter et møde i kommunens forretningsudvalg.

Flensborgs overborgmester Simone Lange siger til JydskeVestkysten, at hun ikke kender alle detaljerne i planen for vildsvinehegnet. Derfor vil hun i første omgang tage kontakt til sin kollega i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen.

Dele af Kollund Skov forblev efter genforeningen og frem til 2006 Flensborg Kommunes ejendom. Herefter blev skoven først solgt til en privat investor, som senere - i 2019 - afhændede området til Den Danske Naturfond. Men uanset de skiftende danske ejere, så har Flensborg bevaret sin vetoret i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i skovområdet.

Hvad det får af betydning for opsætning af vildsvinehegnet i skoven, er endnu uvist. TV SYD har mandag forsøgt at få en kommentar fra Miljø- og Fødevareministeriet, men de oplyser, at de ikke ønsker at kommentere på situationen lige nu, men at de er ved at kigge på sagen.

Grunden til dele af Kollund Skov også efter genforeningen i 1920 forblev tysk, skyldtes nogle forviklinger i forbindelse med grænsedragningen, og skoven forblev Flensborg Kommunes ejendom.