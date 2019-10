Flere uhygiejniske spisesteder i Esbjergs partygade

17 gange i år har Fødevarekontrollen besøgt fødevarevirksomheder - typisk cafeer, restauranter og fastfoodsteder og et enkelt supermarked i Skolegade i Esbjerg. Syv steder ud af 27 – svarende til 40 procent - fik 15 sanktioner for grelle brud på fødevarelovgivningen, skriver Ekstrabladet.

Det er langt flere end landsgennemsnittet, hvor kun 15 procent får sanktioner ved kontrolbesøg, oplyser avisen.

To kebabsteder blev bandt andet afsløret i at genbruge færdigstegte shawarmaspyd fra dagen forinden. Det er meget sundhedsfarligt og Fødevarestyrelsen uddanner kebabsteder i at stoppe den praksis, da det inderste kød fordærver, fordi det ikke kan nå at køle ned.

Se alle Fødevarekontrollens tilsynsresultater fra Skolegade i Esbjerg her.