Trods skandaler: Flere unge vil gerne arbejde for Skat

Ny skatteuddannelse er en af højdespringerne, når uddannelsesinstitutionerne i Syd- og Sønderjylland i dag offentliggør deres ansøgertal.

Selv små tal kan vække stor glæde – og det gør de på UC SYD i Haderslev, som sidste år åbnede en ny professionsbacheloruddannelse i skat.

I år har 21 søgt ind på den nye uddannelse – det er en stigning på 61 procent i forhold til sidste år, hvor kun 13 søgte ind på uddannelsen.

Vil løse vigtig samfundsopgave

Den stigende søgning kommer på trods af mange skandalesager i Skat de senere år, men ifølge rektor på UC Syd, Birthe Friis Mortensen, er interessen for at tage uddannelsen ikke nødvendigvis påvirket af den massive kritik, Skat har været udsat for de seneste år.

- Jeg tror, at mange af de unge, der søger ind på skatteuddannelsen, har en opfattelse af, at de kan løse en virkelig vigtig samfundsopgave, og det tror jeg faktisk er noget, der betyder noget for valget, siger Birthe Friis Mortensen til TV SYD.

Jobgaranti lokker elever til

Hun mener også, det betyder noget, at der nærmest er jobgaranti i enden på skatteuddannelsen. Skattevæsenet alene vil ansætte i nærheden af 1000 nye medarbejdere.

- Dertil kommer at skatteuddannelsen er den første uddannelse på området, som ikke uddanner unge til kun at arbejde hos Skat – den er også målrettet store virksomheder, som selv ansætter skatteeksperter, siger Birthe Friis Mortensen.

Flugt fra læreruddannelsen vendt

Mere sikker i sin sag er Birthe Friis Mortensen dog, når det gælder den stigende søgning til læreruddannelsen.

- Der var en årrække, hvor det ikke var så attraktivt at blive lærer. De store konflikter der var omkring overenskomstforhandlingerne i 2013 – og især de konflikter der var om tilrettelæggelsen af arbejdet ude i skolerne - var ikke med til at give uddannelsen god vind.

Birthe Friis Mortensen glæder sig over, at situationen nu har ændret sig.

Samlet set har 315 søgt læreruddannelsen som deres første prioritet på UC Syd i Esbjerg og Haderslev mod 296 sidste år. Det svarer til en stigning på cirka 16 procent.

Også læreruddannelsen i Jelling oplever i år en stor stigning i ansøgertallet. Her er ansøgertallet steget fra 92 i 1918 til 126 i år – en stigning på 37 procent. Oplyser UCL Lillebælt i dag.