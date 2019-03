Flygtningecenter håber dialog kan give naboer tryghed

Et åbent hus-arrangement onsdag eftermiddag på flygtningecentret i Hviding er et forsøg på at skabe tryghed hos naboer og omgivelser.

Et halvt hundrede Hviding-borgere var onsdag eftermiddag på besøg på byens asylcenter - på det tidligere psykiatriske hospital i byen, der ligger lidt syd for Ribe. Asylcentret har lige nu 360 beboere fra omkring 50 forskellige lande. Og det i en by, Egebæk-Hviding, med knap 1.800 indbyggere. Læs også En anholdt efter uro på asylcenter Hviding Mødet mellem de mange kulturer kan godt give rivninger - både internt på flygtningecentret og ude i byen. Det tidligere psykiatriske hospital i Hviding er nu hjemsted for 360 asyl-ansøgere Ifølge oplysninger som Syd- og Sønderjyllands Politi kom frem på mødet, har politiet været på besøg på centret flere end to hundrede gange i de seneste tre år. To gange siden nytår har der været knivstikkeri blandt asylansøgerne. Det bliver der selvfølgelig lagt mærke til i den lille by. Læs også Hviding-flygtninge genvandt Asyl Ligaen Per Birk Buhl tiltrådte ved begyndelsen af marts ny leder af Asylcenter Hviding - og han mener, at problemer kan forebygges ved, at asylcentret åbner sig mere over for lokalsamfundet i Hviding. Det første skridt på vejen var onsdagens åbne hus-arrangement. Læs også I Hviding accepterer de ikke kriminelle asylansøgere