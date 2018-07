Forbrændt 16-årig: Læreren skulle have husket mig på sikkerheden

16-årige Ali Muhsins eksamen for to uger siden endte med svære forbrændinger. Han efterlyser mere sikkerhed i undervisningen.

Sikkerheden er ikke altid i top, når der undervises i naturfag på Humlehøj-Skolen i Sønderborg. I hvert fald ikke, hvis man spørger 16-årige Ali Muhsin, der i øjeblikket ligger på Rigshospitalet med svære andengradsforbrændinger på hele overkroppen.

Han retter en hård kritik mod den manglende sikkerhed på Sønderborg-skolen.

- Vi laver normalt forsøg uden sikkerhed. Nogle gange er det eleverne, der selv husker andre på det. Men det er ikke noget, vi er vant til at høre fra læreren, siger Ali Muhsin til TV SYD.

Den 18. juni endte hans 9. klasses afgangseksamen katastrofalt. Der gik ild i hans tøj, da han hældte sprit på nogle varme kul i et fysikforsøg. Censor fik slukket ilden med den sikkerhedskittel, han skulle have haft på fra begyndelsen.

Sikkerheden er ikke en del af undervisningen

Han fortæller, at eleverne i løbet af skoleåret ikke bliver bedt om at tage sikkerhedskittel og briller på. På spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare selv sørgede for sin sikkerhed, svarer han:

- Selvfølgelig kunne jeg godt selv have husket på det, men når jeg nu skulle til eksamen, havde jeg kun fokus på karakteren. Når vi ikke har lært det i undervisningen, husker vi det heller ikke til eksamen, siger han.

Ali er ikke i tvivl om, hvem han mener har det endelige ansvar for sikkerheden i skolen.

- Det er noget, læreren skal huske os på, mener han.

Alis far, Haydar Muhsin, støtter sin søn i spørgsmålet om sikkerhed på skolen.

- Lærerne skal passe på eleverne, så det ikke sker igen. Jeg kan ikke forstå, at det kan ske i Danmark. Vi bor jo ikke i Irak eller Mellemøsten. I Danmark skal man gå i skole for at få en uddannelse, ikke brænde, siger han til TV SYD.

Ali Mushin forklarer, hvad han selv ville gøre om samt om sikkerhedsrutinerne på Humlehøj-Skolen i Sønderborg.

Skolen strammer op

Arbejdstilsynet har efter ulykken givet Humlehøj-Skolen et strakspåbud om at stramme op på sikkerheden.

Forkert håndtering af sprit var ifølge tilsynsmyndigheden årsag til ulykken. Ali havde til eksamen adgang til meget mere sprit, end der normalt udleveres ved lignende forsøg i undervisningen.

Humlehøj-Skolen skal senest tirsdag i den kommende uge give arbejdstilsynet en redegørelse for episoden og de sikkerhedsforanstaltninger, skolen nu indskærper eller forbedrer.

Skoleleder Frands Christensen, Humlehøj-Skolen, vil ikke ind på, hvad skolen svarer arbejdstilsynet eller hvem, der er ansvarlig for ulykken med Ali.

- Jeg er ikke interesseret i at placere et ansvar. Jeg er kun interesseret i, at det ikke sker igen, siger til han TV SYD.

Må ikke ske igen

Ali Muhsin har ligget på Rigshospitalets brandsårsafdeling siden ulykken for to uger siden. Mandag skal han opereres, hvor sund hud fra benene transplanteres til overkroppen. Han står frem nu, så noget lignende ikke sker igen.

- Læreren har ikke husket mig på det, så kan det også være, andre elever heller ikke får det at vide. Så kan jeg i det mindste minde dem om det, siger Ali, der ikke er i tvivl om, hvad han ville have gjort, hvis han kunne gøre det hele om igen.

- Jeg ville have taget kittel og beskyttelsesbriller på, for jeg ved, hvad der kan ske.

Ali Mushin forklarer, hvorfor han står frem nu - efter ulykken på Humlehøj-Skolen den 18. juni.

Ikke en lyd fra politiet

Politiet endnu ikke har taget kontakt til hverken Haydar Mushin eller sønnen Ali ovenpå ulykken for to uger siden, og det undrer Alis far.

- Vi har intet hørt fra politiet endnu. Jeg så engang en and blive kørt over, hvor der kom masser af politi. Men vi har ingen henvendelse fået, siger han.

Det har søndag ikke været muligt at få en kommentar fra politiet i Sønderborg.

