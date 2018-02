Forsinkede tog mellem Jylland og Fyn i morgen

Pendlere, der skal over Lillebælt skal også torsdag belave sig på, at rejsetiden bliver længere.

Det er et afsporet tog på Odense Banegård, der er skyld i forsinkelserne. Toget har ødelagt 30 meter skinner, og derfor er der kun et spor ledigt mellem Odense og Fredericia.

DSB oplyser, at IC-togene mellem Aarhus og København vil i morgen køre som normalt. For lyntogene på samme strækning samt afgangene mellem Esbjerg og København betyder det, at de vil blive koblet sammen i Middelfart. I modsatte retning bliver togene koblet sammen i Odense og delt igen i Middelfart. Det giver en halv times forsinkelse på lyntogene og mindre forsinkelser mellem Esbjerg og København.

Derudover vil der forekomme aflysninger af enkelte afgange.

- Jeg forstår godt den frustration, der er hos pendlerne, over, at der kommer de her forstyrrelser. Nu arbejder vi hårdt og fokuseret i aften og natten igennem, siger Tom Birk Larsen, områdechef for Spor Vest, Banedanmark.

Banedanmark regner med, at trafikken bliver normal i morgen eftermiddag ved 15-tiden.