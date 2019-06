Valgplakater: Fra midnat er det forbudt

Loven siger, at valgplakater skal pilles ned inden otte dage efter valgdagen. Den tidsfrist udløber til midnat.

Torsdag burde være sidste dag, du ser valgplakater hænge i lygtepælene. Kampen om en plads i Folketinget sluttede for otte dage siden, og det betyder, at politikerne skal have hevet deres egne ansigter ned fra lyskeglerne, inden uret siger midnat.

Men trods lovgivningen kan det godt være, at nogle enkelte plakater stadig hænger oppe, når du står op i morgen tidlig. Og hvad sker der så med dem?

SÅDAN ER LOVEN OM NEDTAGNING AF VALGPLAKATER Lovgivning om valgplakater står i loven om offentlige veje m.v. paragraf 84 og 85. Her står blandt andet at: Valgplakater skal tages ned indefor otte dage efter valgdagen. Tidsfristen er til midnat på det ottende døgn.

Vejmyndigheden må tage valgplakater ned, der stadig hænger oppe efter tidsfristen.

Vejmyndigheden skal efter nedtagning af valgplakaten henvende sig til den plakatansvarlige, som skal være noteret bag på alle plakater. Den plakatansvarlige skal afhente plakaten indenfor seks måneder, ellers må vejmyndigheden destruere den.

Vejmyndigheden må sende regningen til den plakatansvarlige på de udgifter det måtte koste for vejmyndigheden at tage plakaten ned.

Udover lovgivningen på området er det op til hver kommune, hvordan nedtagning af valgplakater efter tidsfristen håndteres.

I Tønder giver de politikerne en ekstra chance

I Tønder Kommune tager de kontakt til den plakatansvarlige, hvis kommunens vejmyndighed opdager en valgplakat. Derved har den plakatansvarlige mulighed for selv at hente en glemt plakat ned fra lygtepælen.

- Det er ligeså meget deres (politikerne eller partierne, red.) opgave, selvom der er gået en dag eller to over tidsfristen, forklarer Peter Sørensen, der er ingeniør i teknisk forvaltning og en del af vejmyndigheden i kommunen.

Peter Sørensen fortæller, at den kutyme plejer at fungere, og at han endnu ikke har oplevet, at kommunens vejmyndighed alligevel har måtte tage en valgplakat ned, selvom den ansvarlige er blevet gjort opmærksom på den glemte plakat. Han er samtidig heller ikke urolig for, at det bliver et stort arbejde fra i morgen:

- Det ser godt ud i Tønder. Jeg har ikke set flere plakater på min vej rundt i byen, siger han.

Forskelligt fra kommune til kommune

I Vejle Kommune har de samme praksis som i Tønder Kommune. De kontakter den plakatansvarlige, hvis vejmyndigheden eller en borger opdager en glemt plakat. Hvis plakaten er ødelagt tager vejmyndigheden den dog ned med det samme.

I Kolding Kommune er der dog en anden praksis. Fredag danner kommunen sig et overblik over glemte plakater, og i begyndelsen af næste uge kører de så rundt for at tage dem ned. Efter nedtagning vil der blive sendt en regning til de pågældende partier. En regning som driftschef Martin Sejersgaard-Jacobsen forventer vil ligge mellem 175 og 200 kroner per plakat.