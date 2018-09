Fra Obama til Magtens Smykker

SDU var ikke det eneste sted i Kolding, der fredag fik fornemt besøg. Koldinghus kunne også byde prinsesse Marie velkommen for at se udstillingen ’Magtens Smykker’.

Prinsesse Marie sad på første række under Barack Obamas besøg på SDU, og derefter gik hun forrest på Koldinghus, som hun besøgte for at se udstillingen ’Magtens Smykker’.

Det er en stor ære. Prinsesse Marie om at se smykker i udstillingen, hun selv har båret

Hun slog altså to fluer med ét smæk, da hun drog over bælterne. Ved Koldinghus spiste Prinsessen frokost med museets direktør, Thomas C. Thulstrup, og direktør for det franske juvelér-firma Mauboussin, Olivier Galtié, og så fik hun selvfølgelig en rundtur blandt de mange smykker:

- Jeg synes, det er en meget, meget flot udstilling. Det er meget interessant at se, hvordan smykkerne kan blive brugt til at vise magt og vise en historie, sagde hun til Billed-Bladet under besøget.

Prinsesse Marie brugte sin fredag eftermiddag på Koldinghus. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

En plads mellem de magtfulde ejere

Hun besøgte udstillingen, da diademet ’Nuits claires’ (på dansk ’Lyse nætter’) netop nu bliver udstillet på Koldinghus. Diademet, der ejes af Mauboussin, har Prinsessen nemlig selv været med til at designe.

- Det var en stor ære for mig at se, at danskerne kan forstå og høre historien om smykkerne, og det var også meget flot at se det nye diadem, som blev udstillet, fortalte prinsesse Marie.

Prinsessen har forladt Koldinghus, men udstillingen bliver der frem til søndag den 21. oktober.

