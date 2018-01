Fratrådte vagtlæger har tjent 34.000 kroner i snit

De 62 fratrådte læger i Region Syddanmark har i gennemsnit tjent 34.000 kr i de første 10 måneder af 2017 på deres vagtlægetjans.

Torsdag havde foreløbigt 62 læger sagt op som vagtlæger i Region Syddanmark. Begrundelsen er, at de skal betale et årligt gebyr på 4.000 kr.

Region Syddanmark oplyser til TV SYD, at de 62 vagtlæger tilsammen har tjent ca. 2.100.000 kr. i de 10 første måneder af 2017. Det svarer til et gennemsnit på ca. 34.000 kr. på læge.

Når det årlige vagtlægegebyr skal betales ud af den indkomst, har den store gruppe af læger valgt helt at kvitte tjansen i vagtlægeordningen.

Hvis jeg skal betale et gebyr på 4.000 kr, skal jeg arbejde to en halv vagt gratis. Heidi Byskob Nielsen, læge under uddannelse, Vejle

Heidi Byskob Nielsen er en af de 62 fratrådte vagtlæger.

- Jeg skal betale skat af det beløb, jeg tjener på lægevagten. Hvis jeg skal betale et gebyr på 4.000 kr, skal jeg arbejde to en halv vagt gratis. Det er alligevel ret meget, hvis jeg kun har fire til seks vagter, siger Heidi Byskob Nielsen, læge under uddannelse, Vejle, til TV SYD, og tilføjer:

- Så synes jeg ikke, det er det værd at skulle undvære mine børn eller betale for en barnepige.

Top-3: 2.726.226 kr.

1.714.364 kr.

1.599.832 kr.

Bund-3: 355 kr.

3.291 kr.

3.418 kr.

Top og bund

Region Syddanmark brugte i alt 152 mio. kr. på lægevagtordningen i 2016. I de første 10 måneder af 2017 har regionen udbetalt 44 mio. kr. til de vagtlæger, der ikke er praktiserende læger til daglig.

Den gruppe vagtlæger tæller 216 personer, som i gennemsnit tjente 204.075 kr til og med oktober 2017.

Èn læge topper listen med en indkomst på godt 2,7 mio. kr., mens den læge, der tjente mindst, kunne stikke 355 kr i lommen før skat.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 3. juni 2016 at øge kontrolmulighederne med sundhedsvæsnet, og at de, der skal kontrolleres, selv skal betale for det. Formålet er at styrke patientsikkerheden og sørge for et effektivt tilsyn, som kan sætte ind over for sundhedspersoner og behandlingssteder, som ikke lever op til deres ansvar.

For de læger, der kører som vagtlæger, men ikke har egen lægepraksis, fordi de typisk er hospitalslæger, betyder det, at de skal registreres som et selvstændigt behandlingssted. Det koster ca. 4000 kroner om året.

Læs også Sundhedsprofessor: Vagtlæge-gebyr er noget rod