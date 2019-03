Fredagen: Frederiksen, fællesråd, frivillig-fejring - og åbning af børneslot

Først besøger Mette Frederiksen virksomheden Linak sammen med 3Fs forbundsformand, Per Christensen, for at se på, hvordan man i fremtiden kan sikre arbejdspladser i alle dele af landet. Derefter går turen videre til virksomheden Rose Cykler i Broager, hvor hun vil se nærmere på de udfordringer, små virksomheder står overfor, når der skal ske et generationsskifte.