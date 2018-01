Frem til onsdag pænt med solskin og iskoldt vejr

Hvis du nød weekendens solskin og klare frostvejr, så glæd dig. DMI lover nemlig sol og frost de næste par dage.

Hvis du også har nydt en pause fra regnvejret og de grå og mørke dage, så får du lov at glæde dig over nogle dage endnu. Frem til onsdag lover DMI nemlig, at det frostklare og solrige vejr fortsætter.

Du skal dog finde hue og vanter frem mandag morgen, for det bliver iskoldt. Temperaturen falder til ned mellem 2 og 8 graders frost.

I aften og i nat bliver det tørt og de fleste steder klart vejr - dog med lokal rimtåge.

Birkeskov ved Ribelund en solrig januardag 2018 Foto: Torben Hestehave

Temperaturen falder til ned mellem 2 og 8 graders frost.

Mandag først på dagen kan man fortsat opleve rimtåge nogle steder, men ellers bliver ugens første dag tør med nogen eller en del sol.

Temperaturen stiger i løbet af mandagen til mellem 2 og 5 graders varme.

Også tirsdag lover godt med lidt sol på himlen, men det bliver mere blæsende. Og da et højtryk over de Britiske Øer bevæger sig langsomt mod østsydøst til Østeuropa, betyder det, at fra midten af næste uge strømmer noget lunere og mere fugtig luft til Danmark ledsaget af flere svage fronter med nedbør fra syd og sydvest.