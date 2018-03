Èn person hentet af helikopter efter frontalt sammenstød

Landevejen syd for Ketting var fredag eftermiddag spærret, efter to personbiler kørte sammen.

To personbiler er kørt frontalt sammen på Landevejen, rute 405, på Als. Fire personer er tilskadekomne.

- Den ene er så alvorligt kvæstet, så han er blevet hentet af en lægehelikopter og fløjet til Odense Universitetshospital. To personer er kørt med ambulance til Sygehus Sønderjylland, fortæller vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Vagtchefen fortæller, at den fjerde person har fået mindre knubs.

Tre biler var i alt involveret i ulykken. Èn bil kom kørende og forsøgte at overhale en anden bil indenom på den tosporede landevej. Vejen snævrede ind til ét spor, inden overhalingen var gennemført.

- Bilen, der forsøgte at overhale, skubbede den anden bil over i modsatte vognbane, hvor der kom en modkørende bil. De to biler kørte frontalt sammen, siger vagtchefen.

Fredag eftermiddag var vejen spærret, men begge vognbaner er nu åbne. Der er fortsat redningspersonale og politi på stedet.