Fugleinfluenza nu også langt oppe i Jylland

Døde fugle med fugleinfluenza er nu fundet så langt oppe i Jylland som Vejle og Ålborg. I novembers første uge blev der fundet døde fugle med typen højpatogen H5 eller H7 flere steder i Tøndermarsken, på Sydals og ved Flensborgområdet, og nu viser det sig, at en bramgås fundet ved Vejle den 4. november og en grågås fundet ved Ålborg den 9. november havde samme type fugleinfluenza. Det fremgår af Fødevarestyrelsens oversigt over undersøgte døde fugle.

Dermed har sygdommen spredt sig blandt fugle i Tyskland, Frankrig og Holland til ikke kun Sønderjylland, men til langt op i Jylland.



Under tag eller net



Fødevarestyrelsen har forhøjet trusselsniveauet fra meget lavt til højt, og fjerkræavlere og andre fugleholdere skal have besætninger inde under tag eller net. Det gælder dog kun for gårde over 40 kvadratmeter. Tjek selv reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Veterinærchef Birgit Henriksen fra VeterinærØst har sagt, at det er meget vigtigt, at besætningerne ikke bliver smittet, da det kan betyde, at nogle lande lukker for dansk fjerkræeksport med salmonellafri produkter.



Rør dem ikke



Hvis du finder en død fugl, beder styrelsen om, at du ikke komme i direkte kontakt med den, for at smitten ikke spredes.

Fødevarestyrelsen opfordrer til at indberette eventuelle fund af døde fugle via den app, der hedder FugleinfluenzaTip.



Ifølge Statens Serum Institut smitter fugleinfluenza kun sjældent mennesker og hovedsageligt kun mennesker, som har haft nærkontakt med syge fugle eller fjerkræ.