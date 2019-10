Pernille samlede familien til rund fødselsdag før tid: - Kræften skal ikke styre mit liv

Pernille Gaarde kender lægernes dom, og hun er godt klar over, at lægerne ved, hvad de taler om; men hun håber alligevel, at de tager fejl. Video: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Pernille Gaarde sidder ved spisebordet sammen med sin mor. De kigger på billeder fra en uforglemmelig aften. Tidligere på året fejrede Pernille Gaarde sin 50-års fødselsdag, selvom der endnu er to år til hun runder de 50.

- Jeg ved godt, at jeg er syg, og jeg ved også godt, at jeg er meget syg, men det skal ikke være det, der styrer mit liv, siger hun, og derfor valgte hun at samle familie og venner til en stor fest.

Pernille Gaarde er uhelbredelig syg af kræft. Hun er 48 år, og lægerne har sagt til hende, at hun ikke skal regne med at kunne fejre sin rigtige 50-års fødselsdag om to år.

Ikke hvis, men når

Kræften sidder i vævet omkring tarmen. Typen kaldes bløddelssarkom og er en meget sjælden kræftsygdom, som altså viser sig at være uhelbredelig i Pernille Gaardes tilfælde.

Lægerne kan ikke gøre andet end at give hende livsforlængende kemobehandling, men det er kun et spørgsmål om tid, før hendes krop ikke kan stå imod kræften længere.

- Det er ikke ‘hvis jeg dør af det’, der bliver snakket om, det er ‘når’, fortæller Pernille Gaarde.

Sidste udkald

Netop det tidspunkt, som lægerne taler om, kom meget tæt på sidste efterår. Pernille Gaarde blev indlagt på sygehuset i Vejle, fordi hun havde store smerter i maven.

En efter en kom lægerne ind til hende. De havde alle samme besked: Det var slemt. Én af dem udtrykte endda, at det måske var ved at være sidste udkald.

- Der er gået rigtig mange tanker igennem mit hoved, for jeg er ikke klar til at skal væk herfra, fortæller Pernille Gaarde.

Det viste sig, at hun havde fået tarmstop, og lægerne måtte gøre mange forsøg, før det endelig lykkedes at få gang i hendes tarme.

Urnen er malet sort med glimmer

TV SYD besøgte Pernille Gaarde i oktober sidste år, og her var hun allerede langt med at planlægge sin egen begravelse. Hun havde udset sig en gravsten og besøgt det sted, hvor hun skal i jorden.

Nu et år senere er hun nået lidt længere og har blandt andet malet sin urne - sort med glimmer.

Pernille Gaarde har altid været en festpige, og hun elsker alt med glimmer og bling-bling, så det skal hendes urne afspejle. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Det er surrealistisk for hende at tænke på, at hendes aske en dag skal ligge nede i urnen, men ligesom med de mange andre beslutninger om begravelse og gravplads, er det vigtigt for Pernille Gaarde, at hun ikke efterlader noget til tilfældighederne.

Et lille håb

Selvom Pernille Gaarde kender lægernes dom, har hun valgt at fortsætte med kemobehandling. Ifølge lægerne kommer den ikke til at gøre hende rask, men den kan holde hende i live en tid endnu.

Uvisheden fylder dog ikke særlig meget i Pernille Gaardes hverdag.

- Jeg går ikke i seng om aftenen og frygter for, at jeg ikke vågner næste morgen. Det er heller ikke sådan, at jeg vågner om morgenen og er ked af det. Det gør jeg aldrig, fortæller hun og tilføjer:

- Selvfølgelig har jeg grædt, og det gør jeg stadigvæk, men det der med at ligge en hel dag og tude, det er slet ikke mig.

Hun er godt klar over, at lægerne udmærket ved, hvad de snakker om, men hun har stadig et lille håb om, at de tager fejl.

- Jeg er sikker på, at jeg nok skal klare det her i hvert fald nogle år endnu, og jeg har også sat mig for, at jeg selvfølgelig bliver 50. Jeg skal nok vise dem, siger hun.

På mobilen har Pernille Gaarde mange billeder fra aftenen, hvor hun fejrede sin 50-års fødselsdag. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD