Fagforening kritiserer udflytning fra Hovedstaden for at være underfinansieret. Nu skal medarbejdere fyres.

- Det er uanstændigt, siger Annette Godsvig Laursen, formand for HK Stat, Sydjylland, om de fyringer, der er på vej i Landbrugsstyrelsen.

Styrelsen skal spare 18 pct. frem mod 2022, og det betyder, at omkring hver tyvende medarbejder skal fyres. Selv om afdelingerne i Tønder og Augustenborg med hhv. 100 og 300 medarbejdere kun er to et halvt år gamle, er de ikke undtaget.

- Regeringen sendte nemlig ikke penge nok med, da de flyttede ud fra København. Hele udflytningen var underfinansieret, og nu kommer regningen, siger Annette Godsvig Laursen.

Dit job er i fare

I mandags den 17. september fik de ansatte besked om, at deres job var i fare. Den 10. oktober får de at vide, hvem der er fyret, og hvem der fortsat er hyret.

- Det er rigtig lang tid og gå og vente. Jeg bliver simpelthen så vred og ked af det. Det er jo mennesker, vi har med at gøre, siger Annette Godsvig Laursen.

Allerede i 2019 reduceres styrelsens bevillinger med knap 70 mio. kr.

Hør et klip her med en vred Annette Godsvig Laursen: