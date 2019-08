Hotel klar til politisk slagmark

Det majestætiske Comwell Kellers Park bliver i weekenden forvandlet til et politisk slagmark, når partiet Venstre holder landsmøde i slagskyggen af en intern krig om, hvem der skal være formand.

Det er måske at stramme den, at sige, at de gale vender tilbage til Kellers Park i weekenden, men ballade er næsten garanteret. Dele af venstres bagland vil af med formand Lars Løkke, og han har svoret at blive.

Og skulle balladen udeblive, eller holdt i egne rækker, så kommer der flere end 50 journalister, der nok skal vide at pusten til ilden, om den så er nok så lille.

. Vi glæder os og vi er klar, fortæller direktøren for det stilfulde hotel med udsigt over Vejle Fjord, Frederik Jelstrup.

Der er dog lidt andre regler i denne weekend. Der er ikke adgang for strøggæster, der lige skal have en kop kaffe og et stykke kringle. Kun overnattende gæster har adgang, så der bliver ikke noget renderi af reportere på gangene til almindelig forstyrrelse.

- Vi har anbragt venstrefolkene, så de sidder lidt for sig selv, og vi vil gøre alt for, at de kan få den privatlivets fred, som de har betalt for, fortæller direktøren.

Til gengæld har hotellet sat et telt op udenfor, så journalisterne har et sted at være og evt. købe sig en kop kaffe eller lign.

- Sjovt nok, sidste gang vi havde sådan et arrangement, kom der kun en journalist, fortæller direktør Jelstrup.

Men mon ikke det bliver flere denne gang. Og hotellet er klar. Kellers Parks personale er topprofessionelle, og de får i weekenden opbakning fra en lille gruppe af erfarne hotelfolk,der kan give gode råd, hvis der skulle opstå problemer, fortæller direktør Frederik Jelstrup.

- Vi slår bare over i jysk, så plejer det at gå.