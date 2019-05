Gammel kending og mestertræner vender tilbage til KIF Kolding

Fredag reddede KIF Koldings håndboldherrer livet som ligahold – og nu er klubben klar med en ny cheftræner.

Efter sommerferien står svenske Ulf Sivertsson i spidsen for KIF Kolding som ny cheftræner. Den 56-årige Ulf Sivertsson har tidligere med stor succes trænet KIF Kolding, hvor han i perioden 2001-09 var med til at vinde 5 DM-guldmedaljer, 1 DM-sølvmedalje og 4 pokaltitler.

I de seneste år har han været cheftræner i Sverige – senest i Helsingborg, som han førte i ligaen.

- Vi glæder os utrolig meget til at arbejde sammen med Ulf. Han er en kapacitet, der kan hjælpe KIF Kolding støt og sikkert tilbage mod toppen af dansk håndbold. Ambitionerne er høje både sportsligt og kommercielt. Derudover kan han medvirke til at skabe den forankring til moderklubben, der er så vigtig for at fremme talentudviklingen i klubben, siger KIF-direktør Christian Phillip.

Det ligger fast, at Ulf Sivertsson er chefen, og så vi finde ud af, hvad Lars Rasmussen har af tanker om sin fremtidige rolle. Christian Phillip, direktør, KIF Kolding

Siden fyringen af Lars Frederiksen i februar har assistenttræner Lars Rasmussen fungeret som cheftræner. Straks efter sejren fredag aften over TM Tønder, tog han på ferie. Han har fortsat et år tilbage af sin aftale.

Lars Rasmussen fik først besked om ansættelsen af den nye cheftræner på ferien i Thailand. Når han er hjemme igen, skal de to trænere sætte sig ned for at finde ud af hvordan den fremtidige trænerkonstellation skal se ud.

Ulf bliver chefen

- Det ligger fast, at Ulf Sivertsson er chefen, og så vi finde ud af, hvad Lars Rasmussen har af tanker om sin fremtidige rolle. Uanset hvordan det ender, vil vi gerne benytte lejligheden til at sige kæmpe tak til Lars for at tage over i en utrolig svær periode og altid møde op med et kæmpe engagement og højt humør, siger Christian Phillip, Direktør for KIF Kolding til TV SYD.

Ulf Sivertsson glæder sig til at vende tilbage til Kolding.

- KIF er klubben i mit hjerte og jeg skal sammen med holdet og ledelse gøre alt for, at KIF kommer tilbage til toppen af dansk håndbold igen. Det kræver et samlet KIF og benhårdt tålmodigt arbejde af alle involverede, for at det skal lykkes - både på og udenfor banen, siger Ulf Sivertsson.