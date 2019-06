Gense alle højdepunkterne: Valgkampen på et minut

Fire ugers valgkamp er nået til vejs ende. Vi giver dig overblikket over valgkampens højdepunkter set fra Syd- og Sønderjylland.

Tirsdag den 7. maj lige omkring klokken 13.15 trådte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) op på Folketingets talerstol.

Herfra kunne han fortælle, at danskerne kunne se frem til en 29 dage lang valgkamp – den længste siden 1975 – og et valg til afholdelse den 5. juni.

Og her står vi så. Fire ugers valgkamp og utallige debatter og valgplakater senere venter danskerne i disse timer på at høre, hvor flertallet har sat sit kryds.

Men mens vi venter på det, så har vi samlet nogle af højdepunkterne fra valgkampen set fra Syd- og Sønderjylland.

Valget bliver udskrevet

Valget blev – for i hvert fald nogle af kandidaternes vedkommende – udskrevet pludseligt. For eksempel sad Konservatives Niels Flemming Hansen i et møde, da han fik meldingen om, at valgkampen var blevet skudt i gang.

Herunder kan du se, hvordan Pernille Vermund (NB), Karina Lorentzen (SF) og Niels Flemming Hansen (C) lavede de første timer af valgkampen.

28:00 Folketingsvalget er udskrevet - og hvad så? Hvad laver politikerne de første 24 timer i valgkampen? Luk video

Herefter fulgte alle klassikerne i valgkampen: Plakatophængning, mødet med vælgerne på gaderne og debatmøderne.

- Du dør ikke af at tage det af

Og netop under et af debatmøderne kom Marie Krarup fra Dansk Folkeparti med et svar til en kvinde blandt publikum på et gymnasie, som skabte debat om tonen i valgkampen.

Her stillede en elev, som bærer tørklæde, spørgsmål ved DF’s tørklædepolitik. Hun spurgte, om Dansk Folkeparti ikke bestemmer, at hun skal være arbejdsløs, fordi hun bærer tørklæde. Til det svarede Marie Krarup:

- Du kan da bare tage det af.

Der lød gisp og snakken fra salen, inden den unge kvinde svarede:

- Så let er det ikke.

- Du dør ikke af at tage det af, det vil jeg godt vædde 100 kroner på, fortsatte Marie Krarup.

Se optrinnet her:

02:00 Folketingskandidat Marie Karup fra Dansk Folkeparti forslog en ung kvinde at tage sit tørklædet af under en valgdebat på Rødkilde Gymnasium i Vejle. Kommentaren udløste en en del reaktioner fra både publikum og flere af de andre politikere. Foto: TV SYD Luk video

Vermund blev udfordret af 'den perfekte flygtning'

Også Nye Borgerliges frontfigur Pernille Vermund blev udfordret undervejs i valgkampen. Til valgfolkemødet på Kvægtorvet i Odense, TV2s hovedkvarter, ville den syriske flygtning Mohamad Abd Almonam have at vide, hvorfor Pernille Vermund gerne vil have, at flygtninge rejser hjem til deres hjemlande.

Mohamad Abd Almonam kunne fortælle, at han kom til Danmark fra Syrien for 3,5 år siden, og at han bliver student her til sommer.

- Det er da den perfekte flygtning, man kan få til landet og hjælpe. Hvorfor skal man sende ham eller en anden hjem, når det rent faktisk er nogen, der kan bidrage aktivt til det danske samfund?, lød spørgsmålet fra tv-værten Ander Breinholt.

Se Pernille Vermunds svar herunder:

01:29 Mohamad Abd Almonam vil gerne vide, hvorfor Pernille Vermund (Nye Borgerlige) mener, at flygtninge skal hjem til deres hjemlande. Foto: TV2 Luk video

Klima og grænsekontrol

En af de store tematikker i valgkampen har været klimaet, og det har også fyldt i de lokale tv-debatter fra det syd- og sønderjyske, ligesom grænsekontrol og udflytning af arbejdspladser har været nogle af de vigtigste emner i valgkampen her i det sydjyske.

Og så var der Jytte Sand fra Esbjerg, som bare gerne ville have nogle politikere, der holder, hvad de laver.

- Rend mig i røven, lød det fra Jytte Sand, da hun fik mulighed for at stille to af politikerne et spørgsmål på gågaden i Esbjerg.

Se det klip her:

01:23 Se Jytte Sand skælde Henning Hyldested (Ø) og Kristian Thulesen Dahl (DF) ud. Foto: Bárður Michaelsen og Nicolai Reinhold, TV SYD Luk video

Og så er der også de vælgere, der slet ikke har stemmeret i Danmark. Dem mødte programmet 'Valget i virkeligheden' to af i Legoland i Billund. Det kom der dette sjove klip ud af:

10:44 Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet og Anni Matthiesen fra Venstre møder vælgerne i Legoland i Billund. Vært: Henrik Skovgaard. Luk video

Derudover har 10-årige Mikkel været en fast udfordrer til de syd- og sønderjyske politikere, når han udspurgte dem om vildsvinehegn, symbolpolitik og mange andre emner, som har fyldt i valgkampen.

Se en af de sjove klip med Mikkel her, hvor han er ved at forhøre politikerne om, hvilken ministerpost de helst vil have: