Gert nusser om sine gamle oste

Det er fem år siden Arla begyndte at lave gourmet-oste i Tistrup. Nu fejrer de fødselsdagen ved at lancere en endnu mere luksuriøs ost, der har lagret i 24 måneder.

- Det er altid sjovt at være med til at udvikle noget nyt, siger Gert Bjerre, der har lavet ost i 45 år.

Luksusosten hedder Havgus, og kommer i tre versioner, en, der er lagret i otte måneder, en, der er lagret i 12 måneder og så altså den nye, der er lagret i 24 måneder.

- Vi har udviklet en ost, der er speciel og har en dyb smag med noter af karamel, fortæller ostespecialist Gert Bjerre.

Ostene bliver til på Affinage Center Unika. Unika er Arlas gourmet-serie, center er center og affinage er et fransk ord, der betyder raffinering, altså at gøre noget mere raffineret.

- Vi blev sådan helt frankofile af at være rundt for at snakke ost med kokkene, men jeg ville ønske, at vi havde et dansk ord for det. Sådan som vi opfatter ordet betyder det, at gøre tingene på det rigtige tidspunkt, fortæller Gert Bjerre, der selv siger, at han går og nusser om ostene.

- Det er noget med at gå og holde øje med dem. De må ikke fedte, og vi fjerner grimme pletter, der nemt kan udvikle sig, når ostene skal ligge i så lang tid.

I en vis ostereklame i fjernsynet kan man se ostemestrene nærmest gå og kæle for deres oste og vende dem med håndkraft. Virkeligheden er noget mere prosaisk.

- Jeg er faktisk træt af den reklame. Ostene her bliver vendt med maskine for at skåne de ansattes rygge. Og der er ikke nogen merværdi i at gøre det med hånden. Der er derimod noget merværdi i at coate dem i hånden, hvor vi har fat i ostene 6 gange, fortæller ostemesteren fra Tistrup.

Han kan så få lov til at slutte med lidt ostevisdom:

- At lave ost er ligesom at lave en fejl og så lære af det.