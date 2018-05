Haderslev Kommune lapper nu asfalthuller med dags varsel

Haderslev Kommune tager dom om erstatning til uheldig cyklist til efterretning. Vi lapper nu huller i asfalten med dags varsel, lyder det fra den ansvarlige udvalgsformand.

- Vi tager afgørelsen til os. Vi har også ændret vores procedure for at få lappet huller i asfalten. Vi tilstræber, at der kun går ganske få dage fra, at vi får et praj om et hul til vores lappehold dukker op og lukker det med ny asfalt, siger Benny Bonde, (LA), til TV SYD.

Han er formand for Haderslev Kommunes udvalg for plan og miljø, der også er ansvarlig for vedligeholdelse af kommunens veje.

Vestre Landsret har netop dømt Haderslev Kommune til at betale knap 82.000 kroner i erstatning til en 66-årig cyklist, der i januar 2014 kørte galt på Snabevej ved Sverdrup øst for Haderslev.

Det havde sneet, og sneen skjulte vejens mange huller. Cyklisten styrtede i et af dem og kom slemt til skade med sin skulder. En måned senere brugte kommunens vejfolk et ton asfalt til at udbedre hullerne på den lille vej. Uheldshullet alene slugte mere end 100 kilo asfalt.

Selvom kommunen nu har et lappehold, der reagerer hurtigt, så tør udvalgsformand Benny Bonde ikke udstede 100 procents garanti for, at alle uheld kan undgås.