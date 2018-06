Hæren fyrer krudtet af for øjnene af flere tusinde

Mellem 20- og 25.000 mennesker forventes at besøge arrangementet ”Åben Hede” i Oksbøl søndag.

650 styk ammunition ligger klar til affyring, når Oksbøl Garnisonen klokken 10 søndag formiddag åbner dørene for publikum til årets Åben Hede-arrangement.

Åben Hede foregår i Oksbøllejren. På aabenhede.dk er der oplysninger om parkering og tilkørselsforhold. Foto: Hærens Kamp- og Ildstøttecenter

Åben Hede tjener flere formål: Dels giver arrangementet de naboer og turister, som til daglig lægger ører til Hærens øvelsesaktiviteter i området, mulighed for at komme ind og se, hvad der foregår på de lukkede militærarealer. Dels får Hæren fyret sit gamle krudt af, og så er det også en mulighed for at gå i charmeoffensiv og vise, hvad Hæren kan udrette og tilbyde.

Øredøvende larm

Frem til klokken 15 kan publikum gå på opdagelse mellem både nyt og historisk militært materiel, som er udstillet i området, og mellem klokken 15 og 16 er der hardcore ”action” på programmet, når der er skarpskydning med Centurion- og Leopardkampvogne, skydning med håndvåben, faldskærmsudspring fra helikopter og demonstration af F16-fly.

Når demonstrationerne går i gang anbefales det, at man tager høreværn på. Larmen er nemlig øredøvende, når krudtet fyres af.

Åben Hede-arrangementet tiltrækker normalt mellem 20 og 25.000 besøgende, og det er forventningen, at interessen i år vil være lige så stor som ved tidligere Åben Hede-arrangementer.