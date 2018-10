Se billederne: Her er landsdelens billigste hus

I Dyndved ved Nordborg kan du blive husejer for 99.000 kroner.

Drømmer du om at blive husejer eller blot bosætte dig i nye omgivelser? Så kan det godt lade sig gøre, uden at du nødvendigvis skal en tur i banken og bede om et lån.

I Dyndved ved Nordborg ligger Syd- og Sønderjyllands billigste hus til den nette sum af 99.000 kroner.

Søndag er der Åbent Hus i det 137 kvadratmeter store hus på Dyndved Søndergade i Sønderborg Kommune. Sælgeren af huset er et firma, der lever af at købe dødsboer og huse på tvangsauktion.

Kvadratmeterpris lander på 728 kroner – til sammenligning er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på villaer i Syd- og Sønderjylland 10.861 kroner.

Tre af Danmarks ti billigste

Huset ved Nordborg er ikke kun Syd- og Sønderjyllands billigste. Det er også det næstbilligste hus i Danmark. Kun overhalet af en villa i Tranekær på Langeland til 60.000 kroner.

Faktisk er tre af Danmarks ti billigste huse at finde i Syd- og Sønderjylland, viser en opgørelse fra Boligsiden.dk. Det fjerde billigste ligger i Gørding til 125.000 kroner og det niende billigste i Ansager til 135.000 kroner.