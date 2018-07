Her kan du se Dronningen torsdag - men du skal være hurtig

Dronningen ankommer torsdag formiddag til Haderslev i forbindelse med det årlige sommerophold på Gråsten Slot. Men opholdet er kort, inden turen går videre til Gråsten.

Nedenfor kan du se programmet for dronning Margrethes besøg i Sønderjylland torsdag den 19. juli. Du skal være hurtig, for i alt er der 25 minutter til at nå at få et glimt af hende.

På Gråsten Slot, der siden 1935 har fungeret som sommerbolig for den kongelige familie, mødes Dronningen med flere familiemedlemmer, som allerede opholder sig på slottet.