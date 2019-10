Hjertestarterdagen redder liv på færger og museer

Pladask midt i efterårsferien er det officiel Hjertestarterdag. For syvende år i træk inviterer organisationer, foreninger og virksomheder til arrangementer, der klæder børn og voksne på til at redde liv ved hjertestop.

I otte af de 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland bliver Hjertestarterdagen onsdag markeret med 15 arrangementer, hvor alle kan lære om genoplivning efter hjertestop.

Dansk Råd for Genoplivning står bag arrangementet, der er et tilbud i efterårsferien, og det plejer at trække flere end 10.000 danskere til arrangementerne, der finder sted i eksempelvis indkøbscentre, på museer og færger.

På Færgen Fynshav, der sejler mellem Bøjden og Fynshav, vil Hjerteforeningen undervise i hjertelungeredning og brug af hjertestarter. Det foregår i skibets agtersalon på alle dagens afgange.

I Esbjerg er der tre forskellige muligheder for at blive klogere på hjertestartere. På Fiskeri- og Søfartsmuseet samt i både Esbjerg Storcenter og Broen Shopping. Sidstnævnte sted kan man teste sin viden om genoplivning ved hjertestop og samtidig prøve en hjertestarter og lære hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Behovet for at kunne bruge en hjertestarter er stort, når man tænker på, at 4.000 danskere hvert år rammes af hjertestop uden for et hospital.

Chancerne for at overleve er fire gange så store, hvis vidner giver hjertelungeredning, før ambulancen når frem.

Bag Hjertestarterdagen står Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden. Hjertestarterdagen er et initiativ fra EU-parlamentet, der markeres i hele Europa.