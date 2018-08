HOT! Rekordsommer giver rekordsalg i sexbutikkerne

De usædvanligt varme sommerdage har sat rekorder i salget af sexlegetøj. Ejer af sexshop i Esbjerg kalder sommerens omsætning for ”sindssyg god”.

Ejeren af sexshoppen Dark Rose i Esbjerg indrømmer det blankt. Det gode salg kom bag på ham.

- Ja, det har undret os, for normalt så plejer det at være stille, når vejret er varmt. For så sidder folk på stranden eller er ude i haven og grille, men sommerens hedebølge har gjort et eller andet ved folk, så de er gået den modsatte vej og gået indendørs og hygget sig. Og det er vi godt tilfredse med, siger han.

Jeg har ikke oplevet en lignende sommer. Salget kommer op på vores december-salg. Torben Knudsen, ejer af sexshoppen Dark Rose

Stigningen i omsætningen har han endnu ikke gjort op. Men han gætter på 50-60 procent.

- Jeg har ikke oplevet en lignende sommer. Salget kommer op på vores december-salg, som er vores traditionelt bedste måned med gaver til hende og ham. Sommersalget har været sindssygt godt, siger Torben Knudsen.

Rekord på 62 procent

Også i webshoppen Sinful.dk jubler de over den brandvarme sommer. Her har man opgjort stigningen i salget til 62 procent i forhold til samme sommerperiode sidste år. Her oplyser man dog heller ikke nærmere, hvad omsætningen i kroner og ører er.

Noget tyder på, at yderlighederne i vejret gør folk kåde. Mathilde Mackowski, medstifter af Sinful.dk

Sinful.dk’s medstifter Mathilde Mackowski peger også på, at de mange meget varme dage har fået folk til at trække ind i deres soveværelser for at ”nyde og udforske hinanden på nye måder med sexlegetøj”, siger hun.

Sommerens salgshit hos Dark Rose: En klitorisstimulator. Foto: Finn Grahndin

Klitorisstimulator hitter

Sommerens salgshit har for Sinful.dk været en klitorisstimulatorer med det lovende navn Satisfyer (tilfredsstiller). Knap 30.000 søgninger har der været på dem på firmaets hjemmeside.

Det antyder, at kvinder mere og mere selv køber det sexlegetøj, de ønsker.

- Jeg haft butikken siden 2001, og det er tydeligt, at der kommer flere og flere kvinder her, siger Torben Knudsen.

Lille lyserød sag

I hans sexshop er det også en klitorisstimulator, der har været sommerens salgshit. En lille feminin lyserød sag.

- Jeg ved ærligt talt ikke, hvorfor lige den her er så populær, men måske fordi den er lille og nemt kan puttes i en håndtaske eller i en lomme, siger Torben Knudsen.

Skulle hedebølgen forsvinde helt i den nærmeste tid og blive erstattet af regn i massevis, ja så kan både han og Mathilde Mackowski sikkert glæde sig igen. For så trækker folk OGSÅ ind under dynerne.

- Noget tyder på, at yderlighederne i vejret gør folk kåde, siger Mathilde Mackowski.

De tyske og norske sommerturister har været flittige gæster i Dark Rose, og de går ofte efter mere hard core sager, fortæller Torben Knudsen. Foto: Finn Grahndin

Derfor har vi mere sex i varmen



Fem grunde til at varmen sender os ind i soveværelset. 1. Vi mærker os selv mere.



2. Vi bliver gladere, når det er varmt.



3. Vi kan alligevel ikke koncentrere os. Fx. om arbejde.



4. Vi tager mere tøj af.



5. Vi hygger os mere sammen og snakker dermed mere sammen.



Kilde: Yasmin Fox, sexolog

Sexolog Yasmin Fox tror varmen i juli giver travlhed for jordemødrene om små ni måneder. Foto: Pressefoto

Sexolog Yasmin Fox er glad for varmen. Fordi det betyder, at par bruger mere tid på hinanden. Gode samtaler - og måske god sex efterfølgende - åbner os op for at snakke om vores sexliv. Som måske - måske ikke - kan inkludere sexlegetøj. Eller nyt sexlegetøj.

- Jeg er spændt på, om varmen ikke betyder, at vi ser et resultat om små 9 måneder, siger hun med et grin.

Yasmin Fox's fødeby er i øvrigt Esbjerg, som hun gæster fredag den 24. august. Her holder hun et gratis foredrag på Hotel Britannia.