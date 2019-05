Hypermoderne genbrugsplads taget i brug

Danmarks mest moderne genbrugsplads er taget i brug i Kolding. Den skal få os til at genbruge mere af vores affald.

Nu kan koldingenserne dele deres affald op i ikke mindre end 40 containere. Fremtidens genbrugsplads er nu åben på Bronzevej 3 i Koldings vestlige bydel. Den skal hjælpe med til, at mere affald bliver genbrugt.

Affald er en ressource, og jo mere rent og velsorteret det er, jo mere værdi har de forskellige typer skrald.

Det er helt nyt at ansatte sorterer affaldet og finder det der er egnet til genbrug. Det kan fx være træ. Herefter kan brugerne hente gratis materialer på særlige områder.

Ny genbrugsplads i Kolding Foto: Ole Møller, TV SYD

Siden 2017 har Kolding Kommune arbejdet på, at få samlet sine to nuværende genbrugspladser til én ny og forbedret af slagsen. I dag kunne de første trailere køre ind på den nye plads, og det blev fejret med kage og rundstykker.

Indbyggerne i Kolding Kommune genanvender 40% af deres affald. Det tal skal meget højere op. Både af hensyn til miljøet og på grund af EU-krav, der vil have os til at genbruge 55% i år 2025.

Det lyder svært, men i nabokommunen Vejle er de allerede oppe på 62% genbrug. Det sagde Karl Erik Lund i TV SYD i oktober 2018. Han er formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune.

Det skal være rart og nemt

Den nye genbrugsplads samler to eksisterende pladser. Ifølge Jakob Ville, fmd. for Teknik- og Klimaudvalget i Kolding Kommune, bliver den nye plads nemmere at finde rundt på. Det sker med bedre indretning og skiltning. Containerne bliver lavere og dermed nemmere at aflevere sit affald i.

Pladsen er døgnåben, og der er bedre muligheder for at tage ting med hjem fra en byttecentral, som nogen kan undvære, men som man selv kan bruge.

