I dag er det 13 år siden: Vejle-dreng skiftede til mægtige Real Madrid

Tilbage i 2005 tog Thomas Gravesen turen fra England til Spanien. Dermed blev han den tredje dansker på det spanske storhold. Og Vejle fik endnu en lokal fodboldhelt i Spanien.

22 millioner kroner.

Det var angiveligt prisen på Thomas Gravesen, da han skiftede fra Everton til Real Madrid. Pludselig stod den tidligere Vejle-spiller og skulle dele omklædningsrum med Beckham, Zidane, Figo og Ronaldo.

En handel, som kom bag på mange. Historien kom dengang hurtig ud i spansk presse, hvilket gjorde Gravesens agent, John Sivebæk, lidt nervøs.

»Jeg kan bekræfte, at Everton og Real Madrid er nået til enighed. Jeg må indrømme, at jeg er lidt nervøs over, at det allerede er meldt ud i Spanien, for jeg har det kun per telefon, men alt skulle være i orden«, sagde Thomas Gravesens agent John Sivebæk dengang Politiken inden de rejste til Spanien.

Det er nu 13 år siden i dag, at ’Graver’ gav håndtrykket til klubpræsidenten i den spanske hovedstad og blev Real Madrid-spiller.

Thomas Gravesens karriere: 1995–1997 (Vejle Boldklub)

1997–2000 (Hamburger SV)

2000–2005 (Everton)

2005–2006 Real Madrid

2006–2008 Celtic

2007–2008 Everton (lån)



Kilde: Soccerbase.com

Dengang sagde klubpræsidenten: ”Han er den spiller, som vi har savnet”.

Tidligere havde Henning Jensen og Michael Laudrup spillet på hjemmebanen Santiago Bernabeu i Madrid.

Der blev også hurtig trukket linjer til en anden Vejle-spiller, Allan Simonsen, som havde været hos ærkerivalen Barcelona. Nu var det så tid til, at endnu en af de lokale skulle tørne ud på spansk græs.

Thomas Gravesen nåede at spille halvanden sæson, og han nåede aldrig rigtig at falde til i Madrid, hvor hans vilde og til tider hårde spillestil ikke faldt i god jord hos det spanske publikum. Nogle mener, at hans nedtur skyldtes, at han blev brugt forkert på banen.

Karrieren i hovedstaden blev ikke bedre af, at Thomas Gravesen endte i slåskamp med Robinho til et af holdets træninger. Herefter skiftede Gravesen til skotske Celtic.

I slutningen er 00'erne stoppede Gravesen sin karriere i en alder af 32 år.

Herunder kan du Gravesens eneste mål i Real Madrid-trøjen.