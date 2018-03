Incestoffer kan ikke få professionel hjælp

35-årig kvinde fra Vojens er sygemeldt efter mange års seksuelt misbrug. Hun har brug for professionel behandling, men det er der ikke penge til.

Gennem 12 år blev Dorte Krogh Ehlers fra Vojens udsat for seksuelle overgreb. Hver dag. Men samfundet kan ikke tilbyde hende behandling, så hun kan komme videre i livet.

Min stedfar udsatte mig dagligt for incest, fra jeg var 13 til 25 år. Dorte Krogh Ehlers, sygemeldt incestoffer

- Min stedfar udsatte mig dagligt for incest, fra jeg var 13 til 25 år. Det fører en masse traumer med sig. Jeg har søvnproblemer og mareridt om natten, og der er hele tiden flashbacks. For eksempel hvis jeg går på gaden og ser en person, som ligner den, som har krænket mig, siger Dorte Krogh Ehlers.

Ventetid til venteliste

Dorte Krogh Ehlers har tidligere været i behandling hos CSM (Center for Seksuelt Misbrugte). Men så slap de offentlige penge til behandlingen op. Nu skal hun begynde forfra for at komme i betragtning til behandling.

- Jeg behøver professionel hjælp til at håndtere mine traumer. Men jeg har ventet i otte måneder på bare at blive visiteret til at komme på en lang venteliste. Hvis ofrene ikke får hjælp til at tackle senfølger, så risikerer vi at være syge resten af vores liv, siger den 35-årige Dorte Krogh Ehlers.

Der er tre danske centre for seksuelt misbrugte. De tilbyder i alt cirka 250 behandlinger årligt, men for at matche den nuværende efterspørgsel skulle de tilbyde 800. Så voksne, som blev misbrugt i barndommen, må vente i over tre år for at komme i behandling.

Tager al energi

I mange år gik Dorte Krogh Ehlers alene med sine problemer.

Jeg kommer ikke tættere på et fleksjob, for jeg står i stampe hele tiden. Dorte Krogh Ehlers, sygemeldt incestoffer

- Indtil jeg var 27 år, da jeg mødte min mand, havde jeg ikke fortalt nogen om overgrebene. Han kunne mærke, at det påvirkede mig meget, og han fik mig til at gå i behandling. Det viste mig en vej ud af helvede, men pludselig kunne jeg ikke få behandling længere, siger Dorte Krogh Ehlers.

Hun håber at få et arbejde, men det er ikke muligt nu.

- Jeg har ikke særligt meget overskud, fordi jeg bruger en masse energi på bare at eksistere i hverdagen. Jeg kommer ikke tættere på et fleksjob, for jeg står i stampe hele tiden. Så man lukker sig inde i en skal og føler sig ikke god nok, siger Dorte Krogh Ehlers.