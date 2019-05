Indenrigsministeriet afviser fejl ved EP-valget

Ilze Nyby blev søndag nægtet at stemme ved Europa-Parlamentsvalget. Omtrent 20 personer oplevede det samme.

Søndag fortalte TV SYD historien om Ilze Nyby, der blev nægtet at stemme ved Europa-Parlamentsvalget i går.

Hun kommer fra Letland og bor med sin mand i Broager ved Sønderborg. Som EU-borger har hun ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget.

Omtrent 20 personer har kontaktet Økonomi- og Indenrigsministeriet med samme problem.

Vi har ikke kunnet konstatere nogle fejl i de sager, vi har undersøgt. Christine Boeskov, valgkonsulent, Økonomi- og Indenrigsministeriet

Hos Økonomi- og Indenrigsministeriet lyder forklaringen, at de 20 personer skulle have modtaget et brev i deres e-boks tilbage i februar, hvor der stod, at de selv skulle registrere sig for at komme på valglisten.

- Vi har ikke kunnet konstatere nogle fejl i de sager, vi har undersøgt. Vi kan se, at brevene er blevet sendt til dem, siger valgkonsulent ved Økonomi- og Indenrigsministeriet Christine Boeskov søndag til TV SYD.

Brev blev ikke modtaget

Men det brev har Ilze Nyby altså ikke modtaget, understreger ægteparret.

- Vi har kigget Ilzes e-Boks igennem. Indbakke, slettet post. Det hele. Hun har ikke modtaget noget brev, understreger hendes mand Torben Nyby.

Ligegyldigt hvad, så undrer det ægteparret, at Ilze Nyby skulle have modtaget et brev for at registrere sig. For hun har nemlig allerede stemt ved Europa-Parlamentsvalg i 2014. Derfor bør hun automatisk være tilmeldt valglisten.

- Vi forstår det slet ikke. Hun har jo stemt før, siger Torben Nyby.

Ilze Nyby vil klage til ministerie

Det var både ydmygende og ubehageligt for Ilze Nyby at blive afvist ved valgbordet i Broager. Efter gårsdagens episode har ægteparret besluttet, at de vil klage til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

- Vi har tjekket så mange gange, og Ilze har ikke modtaget noget brev. Vi forstår godt, at der kan ske fejl, men så skal de bare erkendes, siger Torben Nyby, og han fortsætter:

- Vi ved jo godt, at valgdagen er overstået. Så der er ikke noget, der kan ændres, men for os handler det om at forsøge at sikre, at andre ikke ender i samme situation.

TV SYD følger historien.

Endnu et eksempel

Hanne Boytang bor i Sønderborg med sin mand. Hun kommer fra det danske mindretal, og da hun mødte op for at ville sætte sit kryds søndag, blev hun afvist ved valgbordet.

Hun havde dog modtaget brevet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet tilbage i februar, hvor hun blev bedt om at registrere sig for at komme på valglisten.

Det gjorde hun, men hun modtog ikke noget valgkort. Det undrede hun sig over, og derfor kontaktede hun borgerservice i Sønderborg.

Her forklarede de hende, at hvis ikke hun modtog sit valgkort, skulle hun bare dukke op ved valgstedet med pas, sygesikring, kørekort og opholdstilladelse, så ville det ikke være et problem at stemme.

Så det gjorde Hanne Boytang, men hun kunne alligevel ikke få lov til at sætte sit kryds.

- Det var frustrerende, og vi blev vrede. Det betød rigtig meget for min kone at stemme, siger Hanne Boytangs mand, Jan Boytang.