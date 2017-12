Ingen børn er smittet med tuberkulose

70 børn fra henholdsvis en børnehave og en skole fra Vejle var i dag til tjek for tuberkulose. Prøverne viste, at ingen er smittet bakterien.

De mange børn blev undersøgt, fordi et børnehavebarn og en skoleelev fra Vejle har fået konstateret sygdommen. De to børn kommer fra samme familie, og har efterfølgende været under behandling i deres eget hjem.

Undersøgelsen foregik på sygehuset i Kolding og resultatet var altså, at ingen er blevet smittet med infektionssygdommen.

Børnene fik i mandag sprøjtet lidt protein fra tuberkulose-bakterien ind under huden. Efter tre dage kan der komme en rødmen, der kan være et tegn på smitte.

Bakterien udvikler sig meget sjældent til tuberkulose hos raske mennesker, men for at være sikre og for at få et overblik blev de resterende børn fra skoleklassen og i børnehaven også testet.

Om tre måneder skal børn og medarbejdere igen testes.