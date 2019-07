Ingrid ønsker register, så reddere kan tjekke om ældre skal genoplives

Et livstestamente med ønske om ikke at blive genoplivet, hvis man eksempelvis får et hjertetilfælde, er ikke nogen garanti for, at ønsket bliver fulgt.

Ingrid Sørensen boede sammen med Johannes Jessen i 22 år i Sæd – de sidste par år kæmpede han med helbredet, hvor han havde problemer med hjerte og nyre.

- Han sagde det flere gange til mig. Når jeg falder om, så skal du bare lade mig ligge. Jeg vil ikke genoplives, fortæller Ingrid Sørensen.

Derfor valgte de begge at angive i deres livstestamente, at de ikke ønskede at blive genoplivet, hvis uheldet var ude. En beslutning, som de begge var overbeviste om lå fast. At det var Johannes egen beslutning.

Faldt om i haven

Da Johannes i slutningen af juni gravede nye kartofler op i haven, faldt han om med hjertestop.

Ingrid Sørensen valgte at tilkalde ambulancen - og redderne forsøgte at genoplive ham, selvom hun forklarede dem, at det ikke var hendes samlevers ønske, og det stod i livstestamentet.

Redderne har som udgangspunkt pligt til at forsøge at genoplive, og det forstår Ingrid Sørensen også godt i dag.

Men situation var ubehagelig for hende. Efterfølgende er det gået op for hende, at livstestamentet ikke havde ændret noget.

Og ifølge Ældresagen er Ingrid ikke ene om at tro, at man blot selv kan afgøre, at man ikke vil genoplives. Det kræver imidlertid altid en lægelig vurdering, som skal fremgå af livstestamente og journal.

Ældresagen ønsker mere oplysning

Ældresagen mener, at kravet om om en lægelig validering af livstestamentet kræver mere oplysning, så andre ikke ender i samme ubehagelige situation som Ingrid Sørensen

- Det er vigtigt, at vi informerer om, at det ikke er nok kun at udfylde behandlings-testamentet. Du skal også have en dialog med din læge, så det bliver ført ind i din journal, hvis du ikke ønsker at bliver genoplivet, siger Anna Wilroth, seniorkonsulent i Ældresagen.

Nu ville skæbnen, at det ikke lykkedes reddene at genoplive Johannnes, som så alligevel fik opfyldt sin vilje.

Tilbage står Ingrid Sørensen. Hun ville gerne have vist mere, men foreslår nu selv et slags register:

- Så kunne redderne slå det op i bilen med den teknik, som vi har i dag og se, om man har det der livstestamente - og ikke først når en læge kommer til stede, siger Ingrid Sørensen.