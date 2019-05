Intetanende kvinde udløste alarm - banken stod åben og forladt

En 67-årig kvinde fik sig en gevaldig forskrækkelse, da hun fredag formiddag ville hæve penge i automaten ved en bank i Vejen.

Da kvinden ved 10.30-tiden ville hæve kontanter i automaten ved Nordea midt i Vejen, gik dørene ind til selve banken pludselig op, og alarmen gik i gang.

Der var ikke personale i banken, da alle pengeinstitutter jo holder lukket i dag som et led i Kristi Himmelfartsferien.

Nu ved den kvindelige bankkunde og vi andre ihvertfald, at alarmen virker og er meget skingrende. Nikolaj Hølmkjær, vagtchef ,Syd- og Sønderjyllands Politi

- Den forskrækkede kvinde havde dog åndsnærværelse nok til at ringe til alarmcentralen, så vi vi ikke mødte op med det helt store udtræk som til et røveri. Formentlig har bankens personale glemt at låse - eller også har låseteknikken drillet. Nu ved den kvindelige bankkunde og vi andre ihvertfald, at alarmen virker og er meget skingrende, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Hos Nordeas presseafdeling har man ved TV SYDs opkald endnu ikke hørt om episoden - men glæder sig over den ærlige kundes reaktion.

- Vi beklager og håber, at hun ikke blev alt for forskrækket. Hun fortjener både ros og en buket blomster, siger Stine Green Paulsen, der er kommunikationsansvarlig i Nordeas presseafdeling.