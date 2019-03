Jagtrejser efter vildsvin hitter på trods af smittefare

Jagtrejser efter vildsvin er populære hos danske jægere. Derfor vil Danmarks Jægerforbund nu uddanne jægerne om den smitterisiko, der følger med.

Flere tusinde danske jægere krydser hvert år grænsen til lande som Tyskland, Polen, Ungarn, Tyrkiet eller Rumænien for at jage vildsvin.

- Vildsvin er en populær jagt. Det er der ingen tvivl om. Det har altid været en yndet jagt, og hos os er der flere, som efterspørger det, fortæller adm. direktør hos Jagtrejser.dk, Claus Moltrup.

Afrikansk svinepest Afrikansk svinepest findes i EU i Belgien, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Italien og i Rumænien. Går du på jagt i disse lande, er der risiko for, at du kan bringe sygdommen med tilbage til Danmark. Der er samme risiko, hvad enten du går på jagt efter vildsvin eller andet vildt. (Kilde: Miljø- og fødevareministeriet)

Firmaet, der er den største danske udbyder af jagtrejser, holder de nøjagtige tal tæt til kroppen, men deres mindre konkurrenter i fire andre jagtfirmaer fortæller gerne, at de hver sender op til 350 jæger afsted på vildsvinejagt om året.

Jens er bidt af vildsvinejagt

En af dem, der hvert år rejser afsted, er Jens Venø Kjellerup fra Bredsten. Han tager en årlig tur til Tyskland for at nedlægge vildsvin.

- Da jeg var barn, var der vildsvin på vores ejendom. De har et spændende gemyt, som gør det til en interessant jagt, fortæller jægeren, der også er aktiv i Danmarks Jægerforbund som hovedbestyrelsesmedlem.

Interessen for vildsvin er tydelig, for på stuevæggen hænger et vildsvineskind fra en tidligere jagt.

- Det er fra et handdyr på ca. 100 kg, som jeg skød i Sverige for 10 år siden, forklarer Jens Venø Kjellerup. Nu til dags er hans jagttrofæer erstattet med billeder på telefonen.

Smitterisikoen er reel

Netop jagttroæer er en af de ting, der kan bære smitten med over grænsen til Danmark. Men den kan også være langt mere skjult.

Lidt vildsvineaføring under støvlen eller en dråbe blod på tøjet, er nok til at flytte den afrikanske vildsvine pest hundredevis af kilometer på kort tid. Den risiko ønsker Danmarks Jægerforbund ikke at løbe, så derfor fokuserer de nu på at uddanne jægerne i hvilke rutiner, der kan bremse spredningen af smitte.

Undgå smitte ved jagtrejser

 Før hjemrejsen til Danmark, vaskes alt udstyr inkl. tøj, skydestok, våben og støvler.



 Efter hjemkomst vaskes tøjet i enzymholdigt vaskemiddel ved mindst 60˚. Herefter lægges tøjet i blød i et godkendt desinfektionsmiddel, fx Vircon S.



 Hunde brugt til jagt må, på grund af mulig smittespredning, ikke komme i kontakt med danske grise.



 Undlad enhver direkte og indirekte kontakt til danske husdyr inden for de første 48 timer efter ankomsten til Danmark. (Kilde: Miljø- og fødevareministeriet)

- Vi har på vores kredsmøde i år inviteret både Naturstyrelsen og Landbrug&Fødevarer til at informere om, hvordan de arbejder med at bremse smitten, og hvor risikoerne er. Derudover samarbejder vi med dyrlæger om at indformere vores jægere, så det ikke er os, der pludselig slæber noget med hjem. For det kan vi ikke accepterer, siger Poul Bundgaard fra Sommersted, der er formand for de syd- og sønderjyske jægere.

Vasker alt

For jægerne skal det gerne blive vane, at alt renses ekstra grundigt, før de rejser hjem fra f.eks. Tyskland. Og Jens Venø Kjellerup er stadig ved at vende sig til de nye vaner på jagtrejserne.

- Det er først i den forgange sæson, vi har været opmærksomme på ikke at tage smitte med hjem.Men kort sagt, så handler det om snusfornuft. Man skal vaske tøj, gøre støvlerne ordenligt rene og sikre at både knive og skydestok ikke har blod eller jord på sig, forklarer han, mens han viser, hvor beskidt hans skydestok er efter en tur på jagt.

Hos rejseselskaberne er de også opmærksomme på, at vanerne kan være nye for nogen jægere, og de sender derfor ministriets nye retningslinjer med, når rejsepapirer sendes ud.

- Mange af vore gode kunder er også selv landmænd eller i et fag, der har berøring med faget. Så vi er er meget opmærksomme på at få denne viden spredt ud til vores jægere, så vi kan sikre, at de ikke tager en eventuel smitte med hjem til egen besætning, forklarer Henrik Mortensen fra jagtfirmaet Buhls Jagtrejser.