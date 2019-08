Hingsten efter EM-sølv: - Jeg drømmer om en VM-titel

Efter torsdagens andenplads til EM i enkeltstart, ser Kasper Asgreen frem til næste mål.

Torsdag eftermiddag sikrede Kasper Asgreen fra Kolding, sølvmedaljen til EM i enkeltstart i Holland.

Dagen efter er han selv tilfreds med de 22,4 kilometer, som han tilbagelagde på 25 minutter og 15 sekunder.

- Jeg er okay tilfreds med resultatet i går omstændighederne taget i betragtning. Jeg har stadig trætte ben efter touren, men det kunne da have været meget værre, siger Kasper Asgreen til TV SYD.

EM i enkeltstart lå 11 dage efter Tour De France sluttede, og det kan præge formen hos den 24-årige rytter.

- Dagsformen kan svinge meget, og det bar min præstation i går præg af. Selvfølgelig håber man altid på at ramme en stjernedag, men med kun ti dages restitution er det nok ikke så sandsynligt, siger Kasper Asgreen.

Kælenavn fra TV SYDs brugere

Igennem de seneste dage har TV SYDs brugere og seere kunne stemme på et kælenavn til koldingenseren. Her i ugen faldt valget på Hingsten fra Kolding, som blev forslået af sportskommentator og tidligere cykelrytter, Chris Anker Sørensen.

- Det er en god reference, som Chris Anker har lavet. Der har han været hurtigt. Det klinger måske ikke så godt som nogle af de andres kælenavne, men det kan da godt være, at det hænger ved, siger han.

Klar til VM

Næste punkt på dagsordenen for hingsten fra Kolding er linjeløb i Alkmaar i Holland på søndag og derefter venter VM i linjeløb og enkeltstart i England.

- Forhåbentligt har jeg bedre betingelser der. Hele efteråret er i hvert fald langt an på at præstere bedst muligt. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg drømmer om en dag at vinde en VM-titel i enkeltstart, men hvis det ikke bliver i år, så er et succeskriterie, at jeg ser en udvikling frem mod det mål, siger Kasper Asgreen.