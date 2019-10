Ægtepar frastjålet 400 kilo granitgorillaer: - Jeg er rasende

I sidste uge fik ægteparret Susanne og Lars Jensen stjålet deres to granitgorillaer, som manden havde købt til sig selv i jubilæumsgave.

Det lyder ikke nemt, men det er alligevel lykkedes tyve at stjæle to granitgorillaer på i alt 400 kilo fra Susanne og Lars Jensens ejendom i Hejnsvig.

Det hele skete tirsdag i sidste uge. Ægteparret tog på arbejde som vanligt, men da de kom hjem, stod det klart, at ikke alt var, som det plejede:

Gorillaerne var væk.

- Jeg blev rigtig rasende. Jeg kan ikke sige det med ord. Jeg har det rent ud sagt ad helvede til, og jeg har tænkt på det hver nat siden da, siger Susanne Jensen.

De 400 kilo tunge granitgorillaer stod her foran Susanne og Lars Jensens ejendom. Foto: Jørgen Guldberg

Hendes mand Lars Jensen købte gorillaerne for penge, som han fik i 25-års jubilæumsgave af sin arbejdsplads, Grindsted Betonvarefabrik. Derfor gør tyveriet særligt ondt.

- De har en stor værdi for os, fordi de er jo et minde, siger Lars Jensen.

Gorillaerne skal hjem igen

Gorillaerne stod ude foran ægteparrets ejendom, og de var tydelige at se. For de var 70-80 centimeter høje og vejer hver især 200 kilo. Så det er altså ikke hvem som helst, der kan slæbe afsted med dem.

- Tyvene skal være to brølstærke mænd - måske tre - for de er også svære at håndtere, siger Susanne Jensen, der har meget svært ved at forstå, hvorfor nogen vil stjæle noget fra deres ejendom:

- Hvorfor er det, at man ikke kan lade andres ting være i fred? De ved ikke, hvad de gør ved de mennesker, der bliver udsat for det her.

Ægteparret håber meget at få de to granitgorillaer at se igen.

- Hvis vi kunne få dem tilbage, så ville det være rart. Det er mit største ønske, siger Lars Jensen.

Susanne og Lars Jensen håber meget at få de to gorillaer hjem igen. Foto: Jørgen Guldberg