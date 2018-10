Marie Louise havde kræft: Jeg tog et billede af mit sår hver dag

Efter at være blevet opereret for modermærkekræft, tog Marie Louise Jensen et billede af sit sår hver dag.

Lige efter operationen så Marie Louise Jensens sår sådan ud. Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD

Et lille modermærke, der bulede lidt udad. Det var, hvad der sad på Marie Louise Jensens ankel dengang i 2016. Et lille modermærke, der ikke var lige så uskyldigt, som det så ud.

Marie Louise havde kræft. Modermærkekræft. Og derfor skulle hun igennem en operation, så modermærket blev fjernet, og hud fra Marie Louises lår blev transplanteret til hendes ankel.

Så med benet i vejret lå hun i sin seng i flere uger efter operationen, og i hele perioden gjorde hun noget særligt. Hun tog billeder af sit sår.

- Da jeg tog dem, kunne jeg egentlig ikke se vigtigheden i det, men nu kan jeg jo se udviklingen, der er sket, fortæller den nu 24-årige Marie Louise, og i dag er hun rigtig glad for, at hun tog billederne.

Billederne er blevet et symbol

Fra et åbent, rødt sår til et lyst ar. Sådan har billedet på Marie Louises kræftsygdom udviklet sig, og i dag minder billederne hende om, hvad hun har stået imod.

Billederne kan hjælpe én til at huske på, at man glad for, at man er her. Marie Louise Jensen, tidligere kræftpatient, Bov

- De billeder er et tegn på, at jeg overlevede, siger Marie Louise, der stort ingen senfølger har fra sit kræftforløb.

Fem dage efter operationen fik hun den bedste besked, som hun nogensinde har fået. Beskeden om, at alt kræften var blevet fjernet, og at hun nu var kræftfri. Det har Marie Louise været lige siden, og i dag betyder billederne, hun tog dengang, noget særligt for hende.

- Billederne kan hjælpe én til at huske på, at man glad for, at man er her, siger Marie Louise.

Marie Louise Jensens sår har udviklet sig til et ar, der er svært at se. Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD