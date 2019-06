Ole Birk Olesen: Jeg vil få det til at gøre ondt på Benny Engelbrecht

Under overdragelsen af transportministeriet i dag fik Benny Engelbrecht et par ord med på vejen fra afgående minister Ole Birk Olesen.

I dag overtog Benny Engelbrecht nøglerne til Transportministeriet.

Men det var ikke alt. For under overdragelsen mindede den afgående minister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance også Benny Engelbrecht om, at han ville holde skarpt øje med ham.

Nu får I ikke den vej, I havde håbet på, og det er Bennys skyld. Ole Birk Olesen, afgående minister

- Hver eneste gang du piller et vejprojekt ud af vores plan, så vil jeg sige til folk: "Det projekt kunne have været gennemført, hvis jeg, Ole Birk Olesen, var fortsat som minister. Men desværre kom der et rødt flertal, og Benny Engelbrecht blev minister, så nu får I ikke den vej, I havde håbet på, og det er Bennys skyld”, sagde Ole Birk Olesen.

Under Ole Birk Olesens virke som minister har de blå partier ellers lavet en plan for udvidelse af veje, men da de røde partier nu har overtaget magten, frygter Ole Birk Olesen, at planen vil blive lavet om.

- Det bliver nogle hårde år Benny. Jeg vil være saglig og konstruktiv. Men når du piller vejprojekter ud, så kommer jeg vil at prøve at få det til at gøre ondt på dig, sagde Ole Birk Olesen i sin overdragelsestale til Benny Engelbrecht.

Jeg vil at prøve at få det til at gøre ondt på dig. Ole Birk Olesen, afgående minister

Under overdragelsen fik Benny Engelbrecht et glas bolsjer af afgående transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance med henvisning til at med en ministerperiode følger en række blandede dage, som man har til opgave at vende til det positive og få energi ud af.