Jesper Petersen er klar til næste valgkamp

Jesper Petersen, 36 år, er genvalgt som kandidat for Socialdemokratiet i Haderslev-kredsen.

Jesper Petersen blev valgt til Folketinget for Socialistisk Folkeparti i Sønderborgkredsen ved valget i 2007 og var fra valget 2011 sit partis politiske ordfører. På grund af uenigheder om den politiske kurs forlod Jesper Petersen 19. marts 2013 SF og meldte sig ind hos Socialdemokratiet.

Jesper Petersen glæder sig over sit genvalg og er klar til næste folketingsvalg, der kommer senest i juni næste år.

- Nu intensiveres forberedelserne til næste folketingsvalg, hvor det forhåbentlig lykkes at vinde opbakning til en ny regering for Danmark. Meningsmålingerne tyder på stor opbakning til Socialdemokratiet, siger Jesper Petersen i en tak for genvalget på Facebook.