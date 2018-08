Jørgen har unik lejlighed - nu kan flere få en

Esbjerg Kommune opfører seks nye lejligheder på hver 40 kvadratmeter til de, der har svært ved at bo i en 'almindelig' lejlighed.

Ikke alle kan bo i den såkaldte almindelige boligmasse. Nogle, som Jørgen Grandt Hansen, har brug for en særlig boligform, hvor der blandt andet er kortere til hjælp. Det bliver kaldt 'skæve' boliger, og dem kommer der nu flere af.

I Esbjerg har man allerede 18 boliger på Gl. Vardevej og 21 andre boliger i kategorien 'skæve. Nu har politikerne i Teknik & Byggeudvalget besluttet at opføre yderligere seks lejligheder. De skal være 40 m2 hver og koste under 3.000 kroner i husleje.

Nu bygger vi i første omgang seks lejligheder, men der er plads til at bygge seks yderligere. Formand for Social & Arbejdsmarkedudvalget, Henrik Vallø, Borgerlisten.

De skaber utryghed

- Vi har at gøre med borgere, der kan have det svært med at bo sammen med andre. De skaber ofte utryghed hos andre beboere, fordi de kan være udadreagerende, og de har ofte en stor hund, siger formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø, Borgerlisten.

Større behov for skæve boliger

Selv om det er politikerne i Teknik & Byggeudvalget, der fredag godkendte sagen, så opstod ideen i Socialudvalget, fordi der er tale om et socialt problem.

Præcist hvor mange, der i Esbjerg kommune kan kaldes ”skæve eksistenser”, er der ingen tal på. Men antallet af hjemløse er 187. Og mange af dem har netop svært ved at bo i en lejlighedsopgang med andre borgere. Henrik Vallø peger selv på behovet for flere ”skæve boliger”.

Henrik Vallø er overbevist om at beliggenheden lidt udenfor byen er attraktiv for mange skæve eksistenser. (Arkivfoto: Finn Grahndin)

- Nu bygger vi i første omgang seks lejligheder, men der er plads til at bygge seks yderligere, siger han.

Kritik af beliggenheden

Mens de andre ”skæve boliger” ligger inde i byen, kommer de nye lejligheder til at ligge lige udenfor kanten af byen på Novrupvej.

En af de skæve eksistenser fra Gl. Vardevej er blevet inviteret ud til stedet af TV SYD. Jørgen Grandt Hansen er imponeret over den billige husleje på 2.826 kr.

- Det lyder godt. Det kan de fleste godt betale, siger han.

Det er langt ude. Hvis man skal bo her, så kunne man lige så godt slå pjalterne sammen med nogle andre og bo i en nedlagt landejendom på Langeland, Jørgen Grandt Hansen, Gl. Vardevej.

Men beliggenheden synes han er helt forkert.

- Det er langt ude. Hvis man skal bo her, så kunne man lige så godt slå pjalterne sammen med nogle andre og bo i en nedlagt landejendom på Langeland, siger han.

Højt til himlen

Socialudvalgsformand Henrik Vallø er opmærksom på, at mange af de ”skæve eksistenser” helst vil bo i byen. Men peger på, at andre faktisk hellere vil bo mere fredeligt og med højt til himlen.

- Vi har naturligvis ikke sat navne på endnu, men jeg er sikker på, at mange vil finde stedet her attraktiv, siger han.

Social vicevært en del af projektet

Boligerne på Novrupvej opføres som 2-rums lejligheder, der indrettes med opholds- og køkkenrum, soveværelse, vindfang og badeværelse. De forventes at stå klar til indflytning i uge 9 til næste år.

De seks lejligheder kommer til at koste i alt 5,5 mio kr. Men projektet støttes økonomisk af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen med 2,4 mio. kr. Som en del af projektet vil der blive ansat en social vicevært.