Jørn hjælper dig med at finde den rigtige bus

Guiderne skal hjælpe bybuspassagerer med at finde den rigtige rute og stoppested efter køreplanen er lavet om. Foto: Per Lund

Ingen sure passagerer på den første dag efter køreplanerne er lavet om i Horsens, fortæller busguide Jørn Hansen. Han har også et 'våben' i baghånden, hvis han skulle møde utilfredse passagerer: et bolsje. Foto: Per Lund

For at undgå forvirring over de nye bybusser i Horsens hjælper busguider som Jørn Hansen passagerne med at finde den rigtige bus.